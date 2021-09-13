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Eda Ece'den şaşırtan proje!

Eda Ece'den şaşırtan proje!

FOX TV'de ekranlara gelen 'Yasak Elma' dizisiyle adından söz ettiren 31 yaşındaki oyuncu Eda Ece, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Ece, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Magazin / 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:46
Eda Ece'den şaşırtan proje!

Akmerkez'de mağazaları gezerken objektiflere takılan başarılı oyuncu Eda Ece, muhabirlerle konuşarak "Bir arkadaşımın düğünü var, onun için hediye bakıyordum" dedi.

Setlerin başladığını söyleyen oyuncu, gazetecilerin, "Bir çok oyuncu şarkı söylüyor. Albüm yapıyor. Sizin böyle bir düşünceniz var mı?" sorusunu da yanıtladı.

"HAYATA GEÇİRECEĞİM"
Ece, "Ben şarkı söyleyemiyorum ama senaryo yazıyorum. Yazdığım birkaç tane komedi senaryosu var. Bunları hayata geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birliktelikleri tam gaz süren Eda Ece, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ve köpekleri ile evde kamera karşısına geçmişti.

Ünlü oyuncu, 4,9 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine, "Dört kişilik aile..." notunu düşmüştü. Mutluluklarını gözler önüne seren Ece ile Tuncer'in paylaşımı takipçilerinden 307 binden fazla beğeni almıştı.

BUĞRAHAN SEVMEYİNCE SİLDİ
Öte yandan birkaç ay önce Eda Ece, Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’in oyuncusu olan sevgilisi Buğrahan Tuncer’i Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile tebrik etmişti. Oyuncu, sonrasında paylaşımını kaldırmıştı.


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