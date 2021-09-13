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Azra Akın'dan flaş güzellik sırrı!

Azra Akın'dan flaş güzellik sırrı!

Tescilli güzel Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, yönetiminde olduğu dernek, rol almak istediği projeler ve jüriliğini yaptığı Miss Turkey yarışması hakkında konuştu.

Magazin / 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:46
Azra Akın'dan flaş güzellik sırrı!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş turuna çıkan tescilli güzel Azra Akın, kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuştu. Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Akın, yakında ilk olarak kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını dile getirdi.

'MİSYONUM FARKINDALIK YARATMAK'

Akın, 'Yakında bir ödül töreni yapacağız, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağış toplayacağız. İnsanların ihtiyaçları için belediye işbirliği ile olacak. Benim misyonum farkındalık yaratmak' diye konuştu.

Güzel model, setleri özleyip özlemediği sorusu üzerine ise bağımsız sinemaya ayrı bir tutkusu olduğunu ve bir bağımsız sinema projesini değerlendirdiğini anlatıp şöyle konuştu:

'SANAT RUHLU BİRİYİM'

'Şu sıralar bir televizyon programı ve bir bağımsız sinema filmi projesi var önümde. Ben bağımsız filmleri çok istiyorum sanat ruhlu biriyim çünkü...'

'Sanat için oyunculuk anlamında çok heyecanlıyım. Ben sahneyi, dans etmeyi seviyorum, farklı roller oynamak istiyorum, bağımsız sinemaya ayır bir tutkum var. Elimden geldiğince festivalleri takip ediyorum.'

JÜRİ ÜYELİĞİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey yarışmasında jüri üyeliği yapan Azra Akın, son dönemde güzellerin çok donanımlı olduğunu ancak asıl güzelliğin kalp ile olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.
Ünlü model, 'Yeni seçilen güzellerin yolları açık olsun, onların yanındayım, kızlarımız o kadar donanımlı ki başka diller konuşabiliyorlar, güzel hayaller var...'

'GÜZELLİK BİR BÜTÜNDÜR'

'Bu yarışma fizik özellikleri var ama eğitim, sosyal beceri, iletişim kurabilmek, faydalı olmak da var hayatta. Güzellik bir bütündür. Kalp ve duyarlılıkla oluyor. Ben dünya güzeli seçildim bunun misyonu aynı zamanda faydalı olmak, asıl konu bu' ifadelerini kullandı.

Azra Akın


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