Ata Demirer'in yeni aşkı Survivor'dan çıktı!

Özel hayatıyla çok gündemde olmayan komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü.



Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.



EVDE BULUŞTULAR



Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.







Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafını da ortaya çıktı.







Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.





