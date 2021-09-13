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Ata Demirer'in yeni aşkı Survivor'dan çıktı!

Ata Demirer'in yeni aşkı Survivor'dan çıktı!

Geçtiğimiz günlerde düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. İkilinin aynı evde buluşarak fotoğraf çektirmesi de aşk iddiasını güçlendirdi.

Magazin / 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:52
Ata Demirer'in yeni aşkı Survivor'dan çıktı!

Özel hayatıyla çok gündemde olmayan komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.

EVDE BULUŞTULAR

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.



Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafını da ortaya çıktı.



Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.



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