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Ünlü çiftten 'buzları erittik' pozu!

Ünlü çiftten 'buzları erittik' pozu!

Boşanacaklarına dair iddialar çıkan Hakan Baş ve Bensu Soral, bir düğünde ortaya çıktı. Gece boyu birlikte eğlenen çiftin sorunlarını hallettiği konuşulurken, o anlar ise çekilen karelere yansıdı.

Magazin / 12 Eylül 2021 Pazar 11:20
Ünlü çiftten 'buzları erittik' pozu!

Üç yıl önce nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin aralarında sorun olduğu ve boşanacakları gündeme geldi.

Bu iddialara kayıtsız kalamayan Bensu Soral, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Soral yaptığı açıklamada hassas bir süreçte olduklarını belirtirken, ayrılık iddiaları ise iyice güçlenmeye başladı.

Bu durum çiftin hayranlarını üzerken, Bensu-Hakan ikilisinden yeni bir hamle daha geldi.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Geçtiğimiz günlerde, 'Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.

Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü.

Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.' açıklamasını yapan çiftin arası düzeldi.

Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı.

Gece boyunca eğlenen çift, uzun zaman sonra ilk kez yan yana görüntülendi.



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