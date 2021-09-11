Hadise dikizcisini affetmedi!

Ünlü şarkıcı Hadise'yi oturduğu siteye defalarca gelerek rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Tarık D., bu kez şarkıcıyı gözetlerken yakalandı. Başsavcılık Hadise ve dikizcisi hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. Hadise uzlaşmayı reddedince şüpheli hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tarık D., ocak ayında Hadise'nin oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine sanatçıyı sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi.
Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi ama sanatçı olayı önemsemedi.
Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava
Tarık D., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip aracıyla kapıyı gözetlemeye başlayınca işin rengi değişti.
SORUŞTURMA BİTTİ
Günaydın'ın haberine göre durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, şahıstan şikayetçi oldu.
Hadise’yi gözetleyen Tarık D.’ye bir yıla kadar hapis istemiyle dava
Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi de Tarık D.'nin bir ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi.
Başsavcılık ise yaptığı soruşturmayı tamamladı.
Hadise, kendisini gözetleyen şahısla uzlaşma teklifini reddedince şüpheli hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.