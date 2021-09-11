Aleyna Tilki hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi koronavirüse yakalanmış daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Şimdi ise Aleyna Tilki, hastanelik oldu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı.



Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronaya yakalandığını açıklamıştı. Karantina altına alınan Havva Öztel, koronavirüsü atlatarak kızlarına kavuştuğunu duyurmuştu.



Şimdi ise şarkıcı Aleyna Tilki'den kötü haber geldi.



Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise hastane odasında olan bir fotoğrafını paylaştı.



Hastanede serum aldığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yaptığı paylaşıma ise, "Hasta bebek" notunu düştü.