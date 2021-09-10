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Yeliz Yeşilmen boşandı mı?

Yeliz Yeşilmen boşandı mı?

Eşi Ali Uğur Akbaş ile evliliğinde sorunlar yaşayan Yeliz Yeşilmen'in boşandığı iddia edildi. Ünlü isim ayrılık haberlerine, 'yorum yapmayacağım' dedi.

Magazin / 10 Eylül 2021 Cuma 00:34
Yeliz Yeşilmen boşandı mı?

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla sesini duyurmuştu.

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı.

Ayrılık iddiaları karşısında kaçamak cevaplar veren Yeşilmen, 'Yorum yapmayacağım, hiç konuşmayacağım' dedi.

En son Ali Uğur Akbaş ile şubat ayında fotoğraf paylaşan Yeşilmen, tatile de çocuklarıyla çıktı.


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