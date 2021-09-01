Haluk Levent koronavirüse yakalandı!

Ünlü sanatçı Haluk Levent, resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.



SOSYAL MEDYADA DUYURDU



AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından çektiği videoyu paylaşarak takipçilerine koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Son dönemlerde yaptığı yardımlarla gündeme gelen sanatçı Haluk Levent de koronavirüse yakalanan ünlülerden biri oldu.

Sanatçı Haluk Levent, daha önce yaptığı paylaşımda, kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama ve sedef hastalığı sorununun olduğunu belirterek, vücuduna yayılmadan tedavisini yaptırmak istediğini söylemişti.

