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Sinem Kobal doğum gününü bağışladı

Sinem Kobal doğum gününü bağışladı

Oyuncu Sinem Kobal, doğum günü vesilesiyle bağış kampanyası başlattı.

Magazin / 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:08
Sinem Kobal doğum gününü bağışladı

14 Ağustos’ta 34 yaşına girecek olan Kobal, hayranlarından hediye yerine HAYTAP’a bağışta bulunmalarını istedi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kampanyayı şöyle duyurdu:

“Doğum günümü bir nebze de olsa anlamlı hale getirmek adına bana hediye göndermek isteyen herkesin HAYTAP’a bağışta bulunarak bir canlı için fayda sağlamasını istiyorum. Bu bana hediyelerin en güzeli olur. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler.”

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI KAFA KARIŞTIRMIŞTI...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu tatil dönüşü ülkemizde yaşanan yangın felaketi ile ilgili şunları söylemişti:

"Arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten... Belki biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu.

Hepimizin Sinem'in de çok canım sıkıldı. Ben hakikaten sütünden endişe ettim. Bayağı dertleniyordu, orada tatil yaptık. Birçok insan tanıyoruz orada, esnaf arkadaşlarımız var.

Birçok arkadaşımız var. Haberleri alıyoruz tabii... İçimiz gerçekten kan ağlıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağaç da bir can gibi..."



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