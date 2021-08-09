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Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz'le hakkında çıkan yasak aşk iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Magazin / 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:36
Fatoş Yelliler'den yasak aşk açıklaması

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Gökhan Göz'ün, Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Tartışmanın odak noktası olan Fatoş Yelliler, konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

"FRANSIZ KİMLİĞİMLE TANITTIM"


Sosyal medya hesabından basın açıklaması yayınlayan Yelliler, şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.

"BANA YARDIM ETTİ"


Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."


"HERKES FITRATINA UYGUN"

Fatoş Yelliler'in bu itirafı kısa sürede gündem olurken dört ay önce anlaşmalı olarak boşandığı şarkıcı Berdan Mardini de sessizliğini bozdu. Instagram'ın hikaye kısmından bir not paylaşan Mardini, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLERİM"


Mardini'nin bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan Fatoş Yelliler, "Boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanıştık kendisinin bundan haberi yoktu. Bu sebepten dolayı kendisi, ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Bunlara sebep olduğum için çok üzgünüm, bu yüzden kendisinden ve ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Yelliler'in daha sonra paylaşımını silmesi dikkat çekti.


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