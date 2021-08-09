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Duygu Özaslan'a haciz şoku!

Duygu Özaslan'a haciz şoku!

Duygu Özaslan’la evlilik hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf’a kötü sürpriz. Ünlü basketbolcunun evine ve milyonluk Maserati arabasına haciz kondu. Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan hacizi kaldırmaya çalışıyor.

Magazin / 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:38
Duygu Özaslan'a haciz şoku!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Maxim Mutaf, yemekte evlilik teklifi yapmış ve 'evet' cevabını almıştı.

Şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayan ikiliden Can Maxim Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz konmuş.

Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan hacizi kaldırmaya çalışıyormuş.

DAVETLİ GELMİŞ


Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field'in tatil için Türkiye'ye geldiği ortaya çıkmıştı. İngiltere'den, Fransa'ya tatile giden Williams ve ailesi, soluğu Bodrum'da almıştı.

Dört çocukları ile birlikte Bodrum'da bir otele yerleşen Robbie Williams ve Ayda Field, önceki gün de Bodrum koylarında denize girerken görüntülenmişti. Bu sürpriz tatile ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, öncülük etmiş.

Uzun süredir dostlukları bulunan ve sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip eden Nevbahar Koç, yakın dostu Ayda Field'i ve ailesini tatil için Bodrum'a davet etmiş. Hatta önceki gün de Koç Ailesi'ne ait bir yatta Bodrum'un en güzel koylarını gezerek unutulmaz bir tatil yaşamış Robbie Williams ve Ayda Field.

İSTANBUL'UN YENİ SİMGESİ


Bir yanda yangınlar bir yandan sıcaklar derken hayat bir yerden de devam ediyor. İstanbul'un yeni simgesi konumunda bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzaralı bir yer var. Son günlerde sosyal medyada çok denk gelir oldum. Herkes burada fotoğraf çekip boy boy koyuyor. Sanki İstanbul değil de Avrupa da bir yer gibi muhteşem bir ambiyansa sahip. Burası Beykoz Poyrazköy'de bulunan Poyraz Sahil Restaurant. Kumsala ve iskelesine atılan masalar ile birlikte gün batımı eşliğinde yemeğini yiyebiliyorsun. İster Beykoz'dan araba ile istersen denizden tekne ile gidebiliyorsunuz. Şehirden uzaklaşmak isteyenler için öneridir.


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