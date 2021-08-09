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Busenaz istedi Kerem Bürsin sildi!

Busenaz istedi Kerem Bürsin sildi!

Oyuncu Kerem Bürsin, Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile hocasının çekilmiş olan bir videolarına yaptığı "Madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" yorumunu, Busenaz'ın duruma açıklık getirmesi ve ricası üzerine kaldırdı.

Magazin / 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:33
Busenaz istedi Kerem Bürsin sildi!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi boksta ilk kez temsil eden 3 kadın sporcudan ve aynı zamanda ilk olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, sevincini sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürdürmeye devam ediyor. Sürmeneli, bu paylaşımlarından birinde 13 yıllık hocası Cahit Süme ile birlikteydi ve madalya Süme'nin boynundaydı. Bu durum bazı kişiler tarafından eleştirildi. Bu kişiler arasına oyuncu Kerem Bürsin de dahil oldu.


Bürsin paylaşımın altına, "Altın madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı." yorumunda bulundu. Bürsin'e Sürmeneli'den, "Kerem ağabey merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" cevabı geldi.


İki ismin diyalogları devam ederken Bürsin, Busenaz'ın açıklamasının ardından, "Öncelikle bize yaşattığın gurur için çok teşekkür ederim. Hocana asla saygısızlık etme gibi bir niyetim yoktu. Hocaların önemini gayet iyi bilirim... Yorumum bir yoruma karşılıktı ama eğer ki seni rahatsız ettiyse memnuniyetle silerim. Sevgiler." yazdı ve tweeti sildi.


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