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Alina Boz: 5 saat boyunca ağladım!

Alina Boz: 5 saat boyunca ağladım!

Son yılların en sevilen oyuncularından biri olan Boz, Kerim Savaş Sarı'nın YouTube programına konuk oldu. Son olarak Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alina Boz, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çocuk yaşlardan beri oyunculuk yaptığını ve duygusal bir yapısı olduğunu belirten Boz, sette 5 saat boyunca ağladığını söyledi.

Magazin / 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:19
Alina Boz: 5 saat boyunca ağladım!

Son olarak Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Maraşlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alina Boz, Kerim Savaş Sarı'nın YouTube'daki programına konuk oldu.

"SETLERDE BÜYÜDÜM"

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Boz, setlerde büyüdüğünü belirtti.

Genç oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu "Okulda hep şunu duydum. 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.' Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım" sözleriyle dile getirdi.

"BALIK HAFIZALIYIM"

Unutkan olduğunu da ifade eden Boz, "Biraz balık hafızalıyım. İnsanların isimlerini unutuyorum. Okuduklarım aklımda kalmıyor" dedi.

"5 SAAT BOYUNCA AĞLADIM"

Alina Boz, "Hayallerin var mı?" sorusuna 13 yaşımdan beri dizilerde oynuyorum. Gidip göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum" diye yanıt verdi.

Duygusal biri olduğunu da söyleyen oyuncu, rol aldığı 'Paramparça' dizisinin final yemeğinde beş saat boyunca ağladığını "15'imden 18 yaşıma kadar o dizideydim. Herkesten daha çok settekileri gördüm" sözleriyle anlattı.


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