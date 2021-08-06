İşte Somer Şefin sevgilisi....

TV8'in sevilen programlarından olan MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık evliliğini 2 yıl önce bitirme kararı aldı. MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle eşini aldattığı yönünde haberlerin çıkmasının ardından 2 çocuğunun annesi eşi ile boşanma kararı aldığı konuşuldu.



Sivrioğlu, geçtiğimiz gün aynı kişiyle Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Somer Sivrioğlu, 'Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik' dedi.





Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren ünlü şef, 'Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem KOAH hastası olduğu için biraz etkilendi' ifadelerini kullandı.