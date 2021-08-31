Serenay'ın yeni aşkı ortaya çıktı!

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.



31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.



Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.



Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.



İşletmeci ve yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.



Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda 'Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim' açıklamasıyla dikkat çekmişti.



Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, son olarak kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı.