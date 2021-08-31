Şensoy'un cenaze programı belli oldu

Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şensoy'un ölümü Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Usta oyuncunun İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece yarısı 02.30 sıralarında yaşama gözlerini yumduğu belirtildi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA



İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, ' Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz.' denildi.



ORTAOYUNCULAR'DAN AÇIKLAMA



Ferhan Şensoy'un kurduğu 'Ortaoyuncular'dan yapılan açıklamada, 'Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… ' denildi.



Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.



Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne 'Ferhangi Şeyler' adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.



Ferhan Şensoy'un bugün cenazesinin tiyatro sahnesindeki düzenlenecek programdan sonra kaldırılacağı ve son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU



Ferhan Şensoy için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ferhan Şensoy'un cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecektir' dedi.



DERYA BAYKAL: USTAMI, KIZLARIMIN BABASINI KAYBETTİK



Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz.' ifadeleriyle Şensoy'un vefatını duyurdu.



İÇ KANAMADAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI



Ferhan Şensoy temmuz ayının başında iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmüştü.



Şensoy, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce de anjiyo yaptırmıştı. İç kanamanın anjiyoya bağlı bir komplikasyondan gerçekleştiği belirtilmişti.



Usta oyuncunun kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili bilgi vermiş, 'Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz' demişti.





DERYA ŞENSOY: ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM



Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Twitter hesabından babasının ölümü sonrası bir mesaj yayınladı. Şensoy, 'Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım...' ifadelerini kullandı.



MÜJGAN ŞENSOY: 'BABAM UÇTU GÖKLERE'



Ferhan Şensoy'un bir diğer kızı ise Twitter'dan, 'Babam uçtu göklere…' şeklinde bir mesaj yayınladı.



BAKAN ERSOY: SİNEMA DÜNYAMIZ BÜYÜK BİR ÇINARINI KAYBETTİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.



Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.



FERHAN ŞENSOY KİMDİR?



Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.



1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı.



İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı.Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.