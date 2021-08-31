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Ivana Sert'ten aşı çıkışı

Ivana Sert'ten aşı çıkışı

Türkiye’ye hayran olduğunu söyleyen Ivana Sert, aşı karşıtları hakkında sert sözler söyledi.

Magazin / 31 Ağustos 2021 Salı 14:37
Ivana Sert'ten aşı çıkışı

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Ivana Sert, bir açılış için Erzurum'a gitti.

'TÜRKİYE CENNET'
Daha önce birçok kez Erzurum Palandöken'e kayak için geldiğini belirten Ivana Sert, Türkiye için övgüler yağdırdı. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Ivana Sert, “Türkiye doğusundan, güneyine, kuzeyine, batısına kadar her bir köşesi cennet gibi bir vatan. İşim gereği çok fazla geziyorum ve Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı gibi. Cennet gibi bir ülke. Kıymetini bilelim” dedi.

'LÜTFEN AŞI OLALIM'
Her daim spor ve sağlıklı beslenerek fit vücudu ile dikkat çeken Ivana Sert, aşı karşıtlarına sert çıktı. Tek kurtuluşun aşı olduğunu dile getiren Ivana, 'Dünya bilim adamlarının sürekli aşı olun çağrılarına karşı gelenleri anlamıyorum. Cahillikten başka bir şey değil. Lütfen aşı olalım' dedi.


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