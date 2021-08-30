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Ünlü oyuncu 70 kilo verdi!

Ünlü oyuncu 70 kilo verdi!

Oyuncu Ferhat Yılmaz sosyal medyada, verdiği kilolarla gündeme geldi. Tam 70 kilo veren oyuncu, bambaşka birisi oldu.

Magazin / 30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:14
Ünlü oyuncu 70 kilo verdi!

Bir dönemin ünlü oyuncularından Ferhat Yılmaz, verdiği kilolarla gündem oldu. Mide ameliyatı ile 70 kilo verip spor ve diyeti de ihmal etmeyen oyuncu, adeta bambaşka birisi oldu. Oyuncu son olarak Kalk Gidelim dizisinde rol almıştı.

Yılmaz daha önce sağlık durumu hakkında, 'Ölecektim artık yani çok fena durumdaydım. Kendi sağlığım için verdim tabii ki. Şu an kendimi kuş gibi çok iyi hissediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

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