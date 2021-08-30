Seda Sayan'ın acı günü!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanmıştı.



SEDA SAYAN ENİŞTESİNİ YALNIZ BIRAKMADI



Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.



COŞKUN YILDIZ O VİDEO İLE AKILLARA KAZINMIŞTI



Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirirken, Coşkun Yıldız o anlar ile akıllara kazınmıştı.



SEDA SAYAN'IN ENİŞTESİ COŞKUN YILDIZ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Uzun bir süredir yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız'dan bugün acı haber geldi. Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti.