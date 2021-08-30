Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü!

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü!

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü! Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan Doğuş, az kalsın canından oluyordu. Tüpsüz dalış yaparken vurgun yiyen Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan denize atladı. Denizden çıkararak hastaneye yetiştirilen şarkıcı, gördüğü tedavi ve kaptanın erken müdahalesiyle ile hayata tutundu.

Magazin / 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:17
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü!

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu. Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesiyle sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru' 1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi' dedi.

DALIŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Eğitmenler kadar, okullarda kullanılan dalış malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması da dalış güvenliği açısından önemli. Dalış kursları kademeli. Bu sertifikasyon sistemine göre farklılık gösterir. Aldığı dalış kursu sonrasında ilk basamak sertifikasını alan dalıcı, federasyonun belirlediği kurallara uymakla yükümlü. Örneğin, belirlenen derinlik aşılmamalı ve dalış liderinin öncülüğünde dalış yapılmalı.

Dalıcılarda, bazen kural ihlaline bağlı üzücü sağlık problemleri gelişebiliyor. Bu problemlerden hayati tehlike yaratan dekompresyon hastalığının (vurgun) tanınması ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olunması hayat kurtarabilir. Dekompresyon hastalığı herhangi bir nedenle su yüzeyine ani olarak çıkılmasıyla meydana gelir.

Derinlik ve zamana bağlı olarak, kanda çözünen nitrojen gazının, akciğer yoluyla atılamaması sonucunda gelişir. Vücut dokularında ve sıvılarında kabarcık oluşturmasıyla mekanik ve kimyasal olaylar başlar. En sık karşılaşılan belirtileri eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma, idrar yapmada güçlük, kaslarda kuvvet kaybıdır.

Dekompresyon hastalığı geliştiği düşünülen dalıcıya hemen saf oksijen solutulmaya başlanmalı. Uygun taşıma koşulları sağlanarak (Mesela deniz seviyesinde helikopterle taşıma) en kısa zamanda basınç odası bulunan bir hastaneye transferi yapılmalı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement