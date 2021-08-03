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Ünlü oyuncudan yürek burkan açıklama! Çökertme Koyu küle döndü...

Ünlü oyuncudan yürek burkan açıklama! Çökertme Koyu küle döndü...

Muğla Milas'ta çıkan yangın nedeniyle 'Mandıra Filozofu' filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Koyun son halini ünlü oyuncu Arda Esen paylaştı.

Magazin / 3 Ağustos 2021 Salı 13:07
Ünlü oyuncudan yürek burkan açıklama! Çökertme Koyu küle döndü...

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başladıktan sonra yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler; Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine ulaştı.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.



Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.

Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

'Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...'



2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.

Çökertme Koyu'nun son hali yürek burktu.


Mandıra FilozofuMuğla Milas'ta Yangın


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