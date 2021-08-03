'HelpTurkey' diye sosyal medyada duyar kasan Şevval Şahin partilerde eğleniyor!

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken ansızın sosyal medyada ortaya çıkan şüpheli "HelpTurkey" kampanyasıyla algı operasyonu yapmaya çalışan isimlerden biri de Türkiye güzeli Şevval Şahindi. Sosyal medyada duyar kasan ünlü ismin partilerde dans edip eğlendiği ortaya çıktı.
Türkiye günlerdir küle dönen ormanların acısını çekiyor. Yangınla mücadele dört bir koldan sürerken, bazı paylaşımlar büyük tepki görebiliyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin de eğlencesi ile topa tutulan kişiler arasında yerini aldı.