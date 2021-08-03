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'HelpTurkey' diye sosyal medyada duyar kasan Şevval Şahin partilerde eğleniyor!

'HelpTurkey' diye sosyal medyada duyar kasan Şevval Şahin partilerde eğleniyor!

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken ansızın sosyal medyada ortaya çıkan şüpheli "HelpTurkey" kampanyasıyla algı operasyonu yapmaya çalışan isimlerden biri de Türkiye güzeli Şevval Şahindi. Sosyal medyada duyar kasan ünlü ismin partilerde dans edip eğlendiği ortaya çıktı.

Magazin / 3 Ağustos 2021 Salı 10:23
'HelpTurkey' diye sosyal medyada duyar kasan Şevval Şahin partilerde eğleniyor!

Türkiye günlerdir küle dönen ormanların acısını çekiyor. Yangınla mücadele dört bir koldan sürerken, bazı paylaşımlar büyük tepki görebiliyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin de eğlencesi ile topa tutulan kişiler arasında yerini aldı.

ÖNCE EĞLENCE SONRA SÖZDE YARDIM TALEBİ


Arkadaşları ile Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenen Türkiye güzeli  Şevval Şahin'in paylaşımına tepki mesajları yağdı.

Önceki gün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Şahin'in dün ise sosyal medya hesabından 'Please Help Turkey' paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

BU İLK FİYASKO DEĞİL!



Türkiye 2018 güzellik yarışması birincisi Şevval Şahin, bir programda, ''Atatürk herhangi bir sözünü biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Fahrettin Koca kimdir?' sorularına cevap veremeyince programı terk etmişti.



Sosyal medyada tepki çeken ve çok sayıda eleştiri alan Şahin, programı dava edeceğini söylemişti.



Şevval ŞahinŞevval Şahin Yangın PaylaşımıHelpturkey


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