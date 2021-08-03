Ekranlara döndü, maaşı kesildi!

2011 yılında uğraığı silahlı saldırı nedeniyle başından yaralanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yıllarca tedavi gördü.



Türkiye dışında Almanya ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren Tatlıses, 2017 yılının Haziran ayında 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.





MALULEN EMEKLİ EDİLDİ



4 YILDIR MAAŞ ALIYORDU, KESİLDİ



İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses, emekli edildi.2017'de malulen emekli edilen İbrahim Tatlıses'e, 3 bin 119 lira maaş bağlandı.Sabah gazetesinin haberine göre, Tatlıses ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının, bu hakkı geri alındı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığını gerekçe göstererek, maaş ödemesini kesti.