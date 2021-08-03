Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

Dünyanın gündeminden düşmeyen boşanma davası sonuçlandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten resmen boşandı. Son yılların en pahalı boşanma davalarından biri ola Bill ve Melinda Gates'in devasa serveti nasıl paylaşacakları da belli oldu. Çiftin bir anlaşma imzaladığı belirtilirken, boşanmaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.