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Tarkan'dan aşı pozu!

Tarkan'dan aşı pozu!

Ünlü şarkıcı Tarkan, koronavirüs aşısı yaptırdı ve hayranlarına seslendi. Tarkan, "Salgınla baş etmenin aşıdan başka yolu yok, aşılarımızı olalım." dedi.

Magazin / 29 Ağustos 2021 Pazar 13:34
Tarkan'dan aşı pozu!

Pandemi süresince aşı yaptıran ünlülerden biri de, Megastar Tarkan oldu.

Aşıyla ilgili zamanında tereddütleri de olduğunu belirten Megastar, hayranlarına seslendi.

'AŞI OLMAMAK İÇİN DİRENMENİN MANASI YOK'

Aşı olduğu anı Instagram'dan paylaşan Tarkan, 'Ne yalan söyliyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşı olmamak için direnmenin manası yok.' dedi.

'BU SALGINLA BAŞ ETMENİN AŞIDAN BAŞKA YOLU YOK'

Sözlerine devam eden şarkıcı, 'Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım' diyerek, sevenlerine aşı olma çağrısında bulundu.



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