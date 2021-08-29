Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Haluk Levent'ten sevenlerini üzecek haber!

Haluk Levent'ten sevenlerini üzecek haber!

Kendine vakit ayırmak isteyen şarkıcı Haluk Levent, 2022 yılının Kasım ayında ülkeden ayrılacağını, AHBAP'taki görevini ise başka bir kişiye devredeceğini duyurdu.

Magazin / 29 Ağustos 2021 Pazar 09:53
Haluk Levent'ten sevenlerini üzecek haber!

Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) başkanlığını yapan şarkıcı Haluk Levent, dün sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerini üzen bir haber verdi.

Yaptığı yardımlarla herkesin gözde sanatçısı olan Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

Önümüzdeki yıl 26 Kasım'da ülkeden ayrılacağını belirten Levent, müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini söyledi.

'AHBAP GÖREVİMİ DEVREDECEĞİM'

AHBAP başkanlığını yeni arkadaşlarındna birine devredeceğini de belirten Levent, 'Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana.' ifadelerine yer verdi.

'BURASI VATANIM TERK ETMEM'

Gelen yorumlar üzerine bir paylaşım daha yapan Levent, 'Yorumlara üzülüyorum. Yıllardır hayalimdi yurt dışında sentezler yapmak. Bu nedenle biraz orda kalmak müzikal arayışlarda bulunmak istedim. Burası Vatanım! Terk etmem! Ama Haluk abinizi de anlayın ya.' dedi.

Ahbap


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement