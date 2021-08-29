Haluk Levent'ten sevenlerini üzecek haber!

Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) başkanlığını yapan şarkıcı Haluk Levent, dün sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerini üzen bir haber verdi.



Yaptığı yardımlarla herkesin gözde sanatçısı olan Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.



Önümüzdeki yıl 26 Kasım'da ülkeden ayrılacağını belirten Levent, müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini söyledi.



'AHBAP GÖREVİMİ DEVREDECEĞİM'



AHBAP başkanlığını yeni arkadaşlarındna birine devredeceğini de belirten Levent, 'Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana.' ifadelerine yer verdi.



'BURASI VATANIM TERK ETMEM'



Gelen yorumlar üzerine bir paylaşım daha yapan Levent, 'Yorumlara üzülüyorum. Yıllardır hayalimdi yurt dışında sentezler yapmak. Bu nedenle biraz orda kalmak müzikal arayışlarda bulunmak istedim. Burası Vatanım! Terk etmem! Ama Haluk abinizi de anlayın ya.' dedi.