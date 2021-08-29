Demet iltifatı abarttı!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'yı önce eleştirmişti.



Bunun ardından geri adım atan Akalın, 'Serenay insan mı, hayır insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye'de tek' şeklinde konuşmuştu. Şarkıcının bu sözleri takipçilerini rahatsız etti.



Akalın'ın övgünün dozunu kaçırdığı yorumunun ardından bir vatandaş, dini değerleri rencide edici ifadeler kullandığını ve suç işlediğini belirtip şikayette bulundu.



Savcılık ise Akalın'ın söyleminin kaba ve rahatsız edici olduğu ancak cezalandırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine vardı ve dosyayı kapattı.