Ünlü çiftin aşkı bitti!

Final yapan ‘Masumiyet' dizisinin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, ayrılık kararı aldı.



Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.



Çift, ayrılık iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



“HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ” DEMİŞTİ



Geçen günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, “İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın” demişti.