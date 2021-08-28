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Ünlü çiftin aşkı bitti!

Ünlü çiftin aşkı bitti!

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, ayrılık kararı aldı. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Magazin / 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35
Ünlü çiftin aşkı bitti!

Final yapan ‘Masumiyet' dizisinin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, ayrılık kararı aldı.

Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Çift, ayrılık iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

“HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ” DEMİŞTİ

Geçen günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, “İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın” demişti.


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