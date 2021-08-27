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Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Metin Çekmez (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Magazin / 27 Ağustos 2021 Cuma 10:48
Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen oyuncu, dün Kuşadası’ndaki Davutlar Hikmet Bayrak Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının eşi Sabriye Tezer, Çekmez’in “Nerede ölürsem beni oraya defnedin” dediğini anlattı.

Kızı Aslı Çekmez de “İyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı, onunla uğraşıyorduk. Kalbi durdu, kurtaramadık” dedi.

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı
Metin Çekmez'in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi...

AHU SUNGUR

Metin abiciğim çok kral adamdın… Sohbetlerimiz hep aklımda. Seninle karşılıklı oynamak benim için şerefti… Babacan tavrın gönüllerde taht kurardı. Mekanın cennet olsun çok üzgünüm.

CEM DAVRAN

Ah Metin abim, güzel abim. Nur içinde yat Darülbedayi’nin şık delikanlısı.

YELİZ ŞAR

Çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

ERAY DEMİRKOL

Güle güle Metin Çekmez… Sümer Tilmaç’a Suna Pekuysal’a Abdullah Yüce’ye İhsan Devrim’e Aytaç Yörükaslan’a selam söyle bizlerden. Çok üzgünüm…


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