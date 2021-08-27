Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen oyuncu, dün Kuşadası’ndaki Davutlar Hikmet Bayrak Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının eşi Sabriye Tezer, Çekmez’in “Nerede ölürsem beni oraya defnedin” dediğini anlattı.



Kızı Aslı Çekmez de “İyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı, onunla uğraşıyorduk. Kalbi durdu, kurtaramadık” dedi.



Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez'in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi...



AHU SUNGUR



Metin abiciğim çok kral adamdın… Sohbetlerimiz hep aklımda. Seninle karşılıklı oynamak benim için şerefti… Babacan tavrın gönüllerde taht kurardı. Mekanın cennet olsun çok üzgünüm.



CEM DAVRAN



Ah Metin abim, güzel abim. Nur içinde yat Darülbedayi’nin şık delikanlısı.



YELİZ ŞAR



Çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun



ERAY DEMİRKOL



Güle güle Metin Çekmez… Sümer Tilmaç’a Suna Pekuysal’a Abdullah Yüce’ye İhsan Devrim’e Aytaç Yörükaslan’a selam söyle bizlerden. Çok üzgünüm…