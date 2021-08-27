Hande Erçel ve Kerem Bürsin kavuştu!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, tatil sezonunu açtı. Final yapan dizilerinin ardından arkadaşlarıyla soluğu Bodrum'da alan Erçel'e, sevgilisi Bürsin de katıldı.



Ünlü çift, önceki gün konakladıkları otelde objektiflere takıldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran aşıkların baş başa olduğu görüldü.



KEYİFLİ HALLERİ KAMERALARA YANSIDI

Kitap okuyup sezonun yorgunluğunu atan çiftin hayli keyifli halleri kameralara yansırken, ikilinin kendilerine gelen teklifleri değerlendirdikleri öğrenildi.



Sevilen ikili Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tatiline, Erçel'in ablası ve yeğeninin de dahil olacağı iddia edildi.

