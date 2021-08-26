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Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

sosyal medya fenomenlerinin hesaplarından kanuna aykırı şekilde yaptıkları kura ve çekilişler nedeniyle aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Doğan Kabak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ’ın da olduğu takipçi sayısı 500 bin ile 2 milyon arasındaki 15 fenomen, haklarında başlatılan adli soruşturma kapsamında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde ifade veriyor.

Magazin / 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:34
Sosyal medya fenomenleri ifade veriyor! Reynmen, Enes Batur, Başak Karahan...

Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura-çekiliş videoları, geçtiğimiz yılbaşında denetime takılmıştı.
 
Emniyet, Başak Karahan, Enes Batur, Reynmen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirleyince, Milli Piyango'ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını tespit edilen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştı.
 
FENOMENLER EMNİYETTE
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün ünlü fenomenler İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne geldi.Fenomen Başak Karahan, Cantuğ Özsoy, Damlanır Altun, Ferit Karakaya, Doğan Kabak gibi isimlerin ifadeleri alınma işlemi sürerken toplamda 15 fenomenin soruşturma kapsamında gün içerisinde müdürlükte ifadelerinin alınması bekleniyor.

İfade veren ünlü fenomenlerin 'Milli piyangodan izin aldık izin alarak yaptık' diyerek kendilerini savunduğu ileri sürüldü.
 


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