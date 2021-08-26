İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği!



Tuvana Türkay, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlarda görünmüyor.



Bu süre zarfında setlerden uzak kalmayı tercih eden Tubana Türkay, şu günlerde bambaşka bir heyecan yaşıyor



2.4 milyon takipçili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Türkay, yeni mesleğini sevenleriyle paylaştı.



SINGLE ÇALIŞMASINA İMZA ATTI



Tuvana Türkay şansını bu kez müzikte denedi. "Ah Aşk" adlı albümünün kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Türkay, "Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz " notunu düştü.

