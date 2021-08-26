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İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği!

İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği!

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak kalan Tuvana Türkay, bambaşka bir meslekle hayranlarının karşısına çıktı. Son olarak 'Kağıt Ev' isimli dizide rol alan Tuvana Türkay, yeni mesleğiyle sevenlerini bir hayli şaşırttı. Güzel oyuncu, heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. İşte Tuvana Türkay'ın yeni mesleği.

Magazin / 26 Ağustos 2021 Perşembe 00:07
İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği!


Tuvana Türkay, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlarda görünmüyor.

Bu süre zarfında setlerden uzak kalmayı tercih eden Tubana Türkay, şu günlerde bambaşka bir heyecan yaşıyor

2.4 milyon takipçili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Türkay, yeni mesleğini sevenleriyle paylaştı.

SINGLE ÇALIŞMASINA İMZA ATTI

Tuvana Türkay şansını bu kez müzikte denedi. "Ah Aşk" adlı albümünün kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Türkay, "Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz " notunu düştü.


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