Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Ebru Polat koronavirüs oldu

Ebru Polat koronavirüs oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, kötü haberi duyurdu. Instagram'dan paylaşımda bulunan Ebru Polat, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Polat, "Covid-19 oldum. Dört adet test yaptırdım. İki tanesi negatif, fakat maalesef iki tanesi pozitif çıktı. Kendini ne kadar korunsan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona dahi olsa anlamadığın için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm." dedi.

Magazin / 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
Ebru Polat koronavirüs oldu

Şarkıcılığın yanı sıra iş insanı kimliğiyle de bilinen Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi verdi. Polat, koronavirüs olduğunu duyurdu.
 
'ARKADAŞIMIN İHMALİ YÜZÜNDEN COVİD-19 OLDUM'
 
Sağlık durumunu takipçiler ile paylaşan Ebru Polat, şu ifadeleri kullandı: 'O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum. Dört adet test yaptırdım. İki tanesi negatif, fakat maalesef iki tanesi pozitif çıktı. Kendini ne kadar korunsan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona dahi olsa anlamadığın için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm.
 
 
'MUTLAKA AŞINIZI YAPTIRIN'
 
Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş'
 


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar