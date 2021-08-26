Ebru Polat koronavirüs oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, kötü haberi duyurdu. Instagram'dan paylaşımda bulunan Ebru Polat, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Polat, "Covid-19 oldum. Dört adet test yaptırdım. İki tanesi negatif, fakat maalesef iki tanesi pozitif çıktı. Kendini ne kadar korunsan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona dahi olsa anlamadığın için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm." dedi.