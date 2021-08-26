Ebru Polat koronavirüs oldu

Şarkıcılığın yanı sıra iş insanı kimliğiyle de bilinen Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi verdi. Polat, koronavirüs olduğunu duyurdu.

'ARKADAŞIMIN İHMALİ YÜZÜNDEN COVİD-19 OLDUM'

Sağlık durumunu takipçiler ile paylaşan Ebru Polat, şu ifadeleri kullandı: 'O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum. Dört adet test yaptırdım. İki tanesi negatif, fakat maalesef iki tanesi pozitif çıktı. Kendini ne kadar korunsan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona dahi olsa anlamadığın için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm.

'MUTLAKA AŞINIZI YAPTIRIN'

Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş'