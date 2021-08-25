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Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

TRT 1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve acilen ameliyata alınmıştı. Mesut Akusta, yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı. Uyanması beklenen Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta hastane odasından bir paylaşım yaptı. Şafak Özbir Akusta'nın eşi Mesut Akusta için yaptığı paylaşım sevenlerini duygulandırdı.

Magazin / 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:08
Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi.Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.
Akusta dahas onra 'Ameliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda' diyerek sevenlerinden dua istedi.Uyandırılması beklenen ve sağlık durumu merak edilen oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'nın hastane odasından yaptığı son paylaşım da takipçilerini duygulandırdı.Akusta paylaşımına sözleri Sezen Aksu'ya ait olan Bekle şarkısının, 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün' dizelerini ekledi...
 
 
 
 
 
 


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