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Ezgi Mola korona virüse yakalandı

Ezgi Mola korona virüse yakalandı

Ezgi Mola, korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 7 kez test yaptırdığını söyleyen oyuncu, "Testlerimi yarısı negatif yarısı da pozitif çıktı. İki aşımı da yaptırdığım için en ufak semptom göstermeden geçiriyorum" dedi.

Magazin / 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:15
Ezgi Mola korona virüse yakalandı

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, korona virüse yakalandı. Son durumunu sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu hastalığı hafif atlattığını söyledi.
 
'7 KEZ TEST OLDU'
 
Ezgi Mola, 'Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok' ifadelerini kullandı.

'İyi ki iki aşımı da yaptırmışım' diyen oyuncu, 'Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın' sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu. Sevenleri Ezgi Mola'ya iyi dileklerde bulunup destek oldu.
 


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