Kenan Doğulu'nun 'Bumaya' klibinde Beren Saat sürprizi

Pop müziğin sevilen sesiKenan Doğulu'nun söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Bumaya'nın maskeli balo konseptli klibi, önceki gün dijital platformlarda yayınlandı.



Los Angeles'ta, Fransa Versay Sarayı'ndan esinlenerek 1900'de inşa edilen La Chateau Rose'da çekilen klibin kreatif yapımcılığını Marvin Brown üstlendi.



1.5 MİLYON TL!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Kenan Doğulu'ya altı dansçının eşlik ettiği, çekimleri 48 saatte tamamlanan klibin faturası ise 1.5 milyon TL.



'Bumaya' genç yönetmen Ecem Lawton'un ünlü yazar Edgar Ailen Poe'nun 1842 yılında yazdığı 'Kızıl Ölümün Maskesi' adlı kısa hikayesinden aldığı ilhamla çekildi.



Kostümleri New York'un önde gelen modacılarından Guvanch Agajumayev tasarladı. Her biri evreni temsil eden toplam 25 kıyafet hazırlandı.



KUTUDAN BEREN ÇIKTI

Kenan Doğulu'nun danslarıyla renk kattığı 'Bumaya' klibinin sürprizi Beren Saat oldu. 37 yaşındaki oyuncu, ilk kez eşinin klibinde rol aldı.



Şarkıcının bir sahnede kapalı sandığa hapsedip kılıçtan geçirdiği maskeli kadının eşi Beren Saat olduğu, dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.



Evliliklerinin üzerindeki kara bulut dağılan ünlü çift, sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlar yapıyor. Son olarak Doğulu, Instagram gönderisine, "Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım. Hep böyle bakalım birbirimize, ilk günkü gibi" mesajını yazmıştı.

