Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı

Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.
Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.
Etek: Christopher Esber - 5.250 TL
Küpe: Paco Rabanne - 2000 TL
Bluz: Christopher Esber - 3.900 TL
Ayakkabı: Bottega Veneta - 8.750 TL