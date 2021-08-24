Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı

Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.