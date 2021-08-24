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Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı

Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı

Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.

Magazin / 24 Ağustos 2021 Salı 09:56
Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı

Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.

Etek: Christopher Esber - 5.250 TL
Küpe: Paco Rabanne - 2000 TL
Bluz: Christopher Esber - 3.900 TL
Ayakkabı: Bottega Veneta - 8.750 TL



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