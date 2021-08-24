Didem Soydan tekne merdiveninden düştü!

Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ve arkadaş grubu tekne tatiline çıktı. Göcek koylarını gezen grup, akşam saatlerinde demirledikleri koyda gönüllerince eğlendi.



Deniz girmek için teknenin merdivenlerine gelen Didem Soydan, Eker'in sevgilisine yardım etmek için uzun uğraşlar verdi. Yüzmeyi bilmediği anlaşılan Eker'in sevgilisi için deniz simidi suya indirilip, binmesi için başında beklendi.



Burak Deniz palet ve deniz gözlüğünü taktıktan sonra kendisini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde Soydan ile samimi görüntüler veren oyuncunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.







SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Tekne personeli, sudan çıkmak bilmeyen grup için meyve tabağı yaparak servis etti. Hayli eğlenen grubun sudan çıkma vakti geldiğinde Didem Soydan, zor anlar yaşadı.



Teknenin merdivenlerinden çıkmaya çalışan Soydan, deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı. Merdivenlerden tekrardan suya düşen modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı.



Denizden çıkan Burak Deniz, enerjisini atamayınca teknenin üst bölümüne çıkarak denize atladı. Bununla da yetinmeyen oyuncu, teknenin merdivenlerine defalarca çıkıp suya atladı.



Sevgilisine ayak uydurmaya çalışan Soydan da merdivenlerden atlayıp, Deniz'e eşlik etmeye çalıştı. Sudan çıkan Didem Soydan'ı karşılayan oyuncu sevgilisine sarılıp öpücüklere boğdu.



Bir ara Burak Deniz'in teknenin arka bölümünde otururken istavroz çıkardığı görüldü.