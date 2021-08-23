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Komedyen, Acun'un evini satın aldı

Komedyen, Acun'un evini satın aldı

TV8'in patronu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’de satışa çıkardığı tripleks villa, sahibi olduğu dijital platformunun yıldızı Hasan Can Kaya’nın oldu. 31 yaşındaki Kaya, evi annesi için aldı.

Magazin / 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00
Komedyen, Acun'un evini satın aldı

Şimdilerde 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmacı ile gündemde olan medya patronu Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aralık ayında satışa çıkarttığı Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villası aylar sonra alıcı buldu.

HASAN CAN ALDI
Evin yeni sahibi 'Konuşanlar' programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya oldu.

EXXEN'E TRANSFER OLMUŞTU
Hasan Can Kaya, YouTube'daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı.

Kaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'e geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı. Ünlü yapımcı, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ
Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti.

Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, programının yayınlandığı platformun sahibi Acun Ilıcalı'nın aylardır satışta olan evinin yeni sahibi oldu.


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