Komedyen, Acun'un evini satın aldı

Şimdilerde 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmacı ile gündemde olan medya patronu Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aralık ayında satışa çıkarttığı Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villası aylar sonra alıcı buldu.



HASAN CAN ALDI

Evin yeni sahibi 'Konuşanlar' programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya oldu.



EXXEN'E TRANSFER OLMUŞTU

Hasan Can Kaya, YouTube'daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı.



Kaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'e geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı. Ünlü yapımcı, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurmuştu.



ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ

Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti.



Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, programının yayınlandığı platformun sahibi Acun Ilıcalı'nın aylardır satışta olan evinin yeni sahibi oldu.