Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili ilk kez konuştu!

Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de otomobilinin içinde objektiflere takıldı. Canlandıracağı karakter için sık sık yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından da paylaşan Kaan Yıldırım'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.



Oldukça keyifli görünen Yıldırım 'Mevlana' dizisi için gazetecilere, 'Çok güzel bir proje olacağına inanıyorum. Savaşcı bir generali canlandırıyorum. Bunun için de iyi bir şekilde çalışıyorum. Canlandıracağım karakter için at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler alıyorum heyecanla bekliyorum' dedi.



Kaan Yıldırım şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu gazetecilerin, 'Hadise Hanım ile ayrıldınız öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt verdi.



'KARŞI TARAFIN BİR İLİŞKİSİ VAR'

Yıldırım, “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum' diyerek noktayı koydu. Arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ile aracına binen Kaan Yıldırım mekandan ayrıldı.



Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.



BODRUM'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımıştı. Samimi görüntüleri uzun süre gündem olmuştu.



AŞKINI HAYKIRDI

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, elbisesiyle sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.



'SEBEBİ SENSİN'

Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını yazdığı notla haykırdı. Yıldız şarkıcı cesur pozlarının altına, 'Bu gülümseme benim ama sebebi sensin' yazdı.



TULUM'DA YAKALANDILAR

Ünlü çift, yine hayranları tarafından yakalanmıştı. Hadise ve Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı.