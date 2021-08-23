Deniz Akkaya'ya hapis şoku!

Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya, programa bu sabah gelmedi...Polis,Akkaya'yı kanala gelir gelmez alacaklarını ve yayına çıkartmayacaklarını söyledi...



Akkaya'ya programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin ulaşamadığını belirtildi. Akkaya daha sonra Beyaz Tv canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.



Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.



Akkaya, gün içinde teslim olacağını söyledi.



Deniz Akkaya, programın başlamasına günler kala kişisel Instagram hesabından art arda, davalık olduğu Selin Ciğerci ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atmıştı.



CANLI YAYINDA TESLİM OLDU!



Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında teslim oldu.



İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımları...



Deniz Akkaya Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:



'Yarin sabah 8.45 de Beyaz Tv ekranlarında hayati konuşacağımız programımız başlıyor. Yayın öncesinde herkesin merak ettiği, başına bilinçli sekilde yaptırılan 'Selin Ciğerci Deniz Akkaya'yı hapise attırdı' diye bir haber servis edildi. 2 ay öncesi bu olaydan, bugüne olanları kamuoyuna bilgi olarak geçmek isterim; bu şahıs ilk olarak BÜLENT ERSOY hanımefendiyi araya sokarak ve bizzat yanında kendisi beni aramıştir. Bülent Ersoy'un bendeki kredisi ile benden davaları çekmemi ve artık sulh yapmayı ağlayarak istemiştir. KEZA bu olayı Bülent Hanim benim olduğum bir programı arayarak, kendisi anlatmiştir. O AN İTİBARİYLE Bülent Hanım'a verdiğim söz nedeniyle defalarca kez konuyu bitirmeye çalışmış, hatta bu olaydan sonra kendisi ile ilgili soru sorulduğunda avukat mağduru demiş olduğum programlar belgelidir. Sonrasında ayni şahıs, bizler sulhta ısrar ederken, kendisi sinsice davayı ilerletmiş ve bu saçma salak kararı aldırmıştır yani resmen bana resmen BÜLENT ERSOY'u kullanarak kumpas kurmuştur. Yine de bu süreçte hatasından dönmesi için süre verdik. Ancak maalesef cahilin dibi olduğu ve iki kuruş eline geçen her cahil gibi güç zehirlenmesi yaşadigi için bunu küçük dünyasında koca bir zafer sandı sanırım.

Sonrasında ne oldu.



BU şahısla ilgili sizlerle SON 2 GÜNDÜR SOSYAL MEDYA aracılığıyla paylaştığım durumları birçok kişi hatırlar. Hatırlamayanlar için hafızaları tazeleyelim; NAYLON FATURADAN, TC CUMHURİYETİ'NDE yasak olan taşıyıcı annelik ile çocuk edinme ve FETÖ bağlantılı kişiler ile ortak hareket story'lerimi hatırlayanlar vardır.

ŞİMDİ GELELİM SU 2 GUNE! SELIN CİĞERCİ bir anda şikayetini geri çekmek istediğini bana şahsen iletmistir. TABİ BEN BU şAHISA GÜVENMEDİĞİM İÇİN TÜM BU UKONUŞMALAR KONFERANS konuşmalar şeklinde gerçekleşti. Bu konuşma BİRCAN BALİ eşliğinde gerçekleşti, kendisi konuşulanları yarin sizlere bizzat anlatır.



ŞİMDİ DEĞERLİ DOSTLAR, BEN İNANDIĞIM YOLDAN NE DUN NE BUGÜN VAZGEÇTİM.

AMA sen 2 ay sonra birden ortaya çıkıp, yayına çıkmama 2 gün kala, seni hangi itici güç harekete geçirdi çik anlat. Yoksa inan ben anlatmakla kalmayacağim sen çok iyi biliyorsun.

Zerre korkum olsa bu teklifi kabul ederdim Şimdi bence bana degil TÜRK TOPLUMUNA BIR AÇIKLAMA yapman icap eder.'