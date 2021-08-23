Berrak Tüzünataç'tan eğlenceli pozlar!

Yaz sezonu boyunca Çeşme'den vazgeçmeyen Berrak Tüzünataç, önceki gün tatil yaptığı yerde bulunan ünlü bir beach'te arkadaşları ile birlikte objektiflere takıldı.



Her zamanki gibi yine kendisini çeken gazetecileri kontrol eden güzel oyuncu, bu sefer çekilmesine aldırış etmeden rahat rahat denize girdi.



HEMEN ŞEZLONGUNA GEÇTİ

Denizde arkadaşları ile beraber eğlenen Tüzünataç, kısa yüzüşün ardından denizden çıkar çıkmaz hızlı adımlarla şezlonguna geçti.



36 yaşındaki ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, daha sonra geçtiği şezlongunda güneş yağı sürerek güneşin keyfini çıkardı.



Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Tüzünataç, geçtiğimiz gün eğlenceli dakikalarını takipçilerine aktarmıştı.



YERİNDE DURAMADI

Deniz kenarında poz veren ve yerinde duramayan Tüzünataç'ın yüzünden gülücükler eksik olmamış, ünlü oyuncu doyasıya eğlenmişti.Berrak Tüzünataç'ın sahil eğlencesine beraberindeki arkadaşının da dahil olmasıyla renkli kareler ortaya çıkmıştı.

