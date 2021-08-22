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Ünlü şarkıcıdan sevindiren haber!

Ünlü şarkıcıdan sevindiren haber!

Göğüs kanserini yenen şarkıcı Şimal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nişanlandı. O anlara ait kareler, sosyal medyada da paylaşıldı.

Magazin / 22 Ağustos 2021 Pazar 14:13
Ünlü şarkıcıdan sevindiren haber!

Bir süredir göğüs kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal, hastalığı yenerek sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Şimal'den bir müjdeli haber daha geldi. Genç şarkıcı, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında bir törenle nişanlandı.

"BİZİM İÇİN EN GÜZEL GÜN"

Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğraflar paylaşan şarkıcı, "Bizim için en güzel gün." yazdı.


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