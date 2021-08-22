Ünlü şarkıcıdan sevindiren haber!

Bir süredir göğüs kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal, hastalığı yenerek sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Şimal'den bir müjdeli haber daha geldi. Genç şarkıcı, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında bir törenle nişanlandı.



"BİZİM İÇİN EN GÜZEL GÜN"



Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğraflar paylaşan şarkıcı, "Bizim için en güzel gün." yazdı.