İşte Gökçe Bahadır'ın yeni aşkı!

Oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile çıkan aşk iddialarını doğruladı. Bahadır yeni sezon için bir dizi projesine de başlayacağını söyledi.
Müzisyen Emir Ersoy ile birlikte oldukları haberleriyle gündemde olan oyuncu Gökçe Bahadır, objektiflere yansıdı. Mutlu haliyle dikkat çeken Bahadır, hakkında çıkan aşk dedikodularını doğruladı.
Ünlü oyuncu, "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte o vesileyle tanıştık. Müzik, birlikteliğimize vesile oldu." dedi.
Yeni bir dizi projesinin olduğunun müjdesini de veren Bahadır, "Şimdi kostüm provasından çıktım. Detayları ilerleyen günlerde konuşuruz" dedi.