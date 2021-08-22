İşte Gökçe Bahadır'ın yeni aşkı!

Müzisyen Emir Ersoy ile birlikte oldukları haberleriyle gündemde olan oyuncu Gökçe Bahadır, objektiflere yansıdı. Mutlu haliyle dikkat çeken Bahadır, hakkında çıkan aşk dedikodularını doğruladı.



Ünlü oyuncu, "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte o vesileyle tanıştık. Müzik, birlikteliğimize vesile oldu." dedi.



Yeni bir dizi projesinin olduğunun müjdesini de veren Bahadır, "Şimdi kostüm provasından çıktım. Detayları ilerleyen günlerde konuşuruz" dedi.

