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Lana Del Rey vasiyetini açıkladı

Lana Del Rey vasiyetini açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla vasiyetini açıkladı. Del Rey, müzisyen arkadaşı Anderson Paak'in birkaç önce yaptırdığı dövmeyle mesaj verdi.

Magazin / 20 Ağustos 2021 Cuma 09:43
Lana Del Rey vasiyetini açıkladı

Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, vefat ettikten sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını duyurdu.Lana Del Rey, açıklamayı müzisyen arkadaşı Anderson Paak'in konuyla ilgili yaptırdığı dövmesini paylaşarak yaptı.
 
Anderson Paak, birkaç gün önce koluna, 'Ben öldüğüm zaman, lütfen ölümümden sonra adımın geçtiği albüm veya şarkı yayımlamayın. Onlar sadece demo ve insanların dinlemesi için yapılmadı' sözlerini yazdırmıştı.Dünyaca ünlü şarkıcı Del Rey de sosyal medya hesabından bu dövmenin fotoğrafını paylaşıp, gönderisinde, 'Benim vasiyetim de Anderson Paak'in dövmesinde yazıyor' ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan son dönemde sanatçıların vefatından sonra yayımlanan albümler ve şarkılar oldukça yaygınlaştı. Juice WRLD ve Lil Peep gibi isimlerin yaşamını yitirmesinin ardından pek çok eser yayımlanmıştı.
 


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