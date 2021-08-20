Lana Del Rey vasiyetini açıkladı

Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, vefat ettikten sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını duyurdu.Lana Del Rey, açıklamayı müzisyen arkadaşı Anderson Paak'in konuyla ilgili yaptırdığı dövmesini paylaşarak yaptı.

Anderson Paak, birkaç gün önce koluna, 'Ben öldüğüm zaman, lütfen ölümümden sonra adımın geçtiği albüm veya şarkı yayımlamayın. Onlar sadece demo ve insanların dinlemesi için yapılmadı' sözlerini yazdırmıştı.Dünyaca ünlü şarkıcı Del Rey de sosyal medya hesabından bu dövmenin fotoğrafını paylaşıp, gönderisinde, 'Benim vasiyetim de Anderson Paak'in dövmesinde yazıyor' ifadelerini kullandı.