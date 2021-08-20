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Acun'dan aşk fotoğrafı!

Acun'dan aşk fotoğrafı!

Şimdilerde yapımcılığını üstlendiği 'Survivor' ve 'MasterChef Türkiye 2021' yarışması ile adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, iki yıldır mutlu birliktelikleri olan Çağla Altunkaya'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin / 20 Ağustos 2021 Cuma 10:43
Acun'dan aşk fotoğrafı!

Survivor 2021'in çekimlerinin bitmesiyle birlikte TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yoğun geçen sezonun ardından birlikte tatile çıkmıştı.

Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Altunkaya ve yakın dostlarıyla çekilen tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Bununla da kalmayan Ilıcalı, sevgilisinin tek başına otururken çektiği bir pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.



Öte yandan geçtiğimiz ay röportaj veren Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisi hakkında 'Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. İki yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum...'



'Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti...'

'ÇağlAa da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.



Altunkaya'dan öncesi sorulduğunda ise Ilıcalı, 'İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel.' cevabını vermişti.


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