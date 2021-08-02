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Oyuncu Suat Ergin 12 yaşındaki kızı istismar etti mahkeme beraat kararı verdi!

Oyuncu Suat Ergin 12 yaşındaki kızı istismar etti mahkeme beraat kararı verdi!

Oyuncu Suat Engin 12 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar atmış, buluşmaya gittiği sırada yakalanmıştı. Kızı 16 yaşında sanıyordum” deyince beraat etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Karar, kamu vicdanını zedeleyecek” diye itiraz etti ama davada sonuç değişmedi.

Magazin / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:13
Oyuncu Suat Ergin 12 yaşındaki kızı istismar etti mahkeme beraat kararı verdi!

12 yaşındaki kız kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan oyuncu Suat E.'yi(35) dizilerdeki senaryolara taş çıkaracak türde bir buluşmayla olay yerine getirip emniyet güçlerine teslim eden ağabeyin hukuk mücadelesi sona erdi. Çünkü kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan oyuncu Suat E.'nin, 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi. Mesajları kabul eden ancak 'Yaşına aldandım' savunmasıyla kurtulmaya çalışan oyuncu hakkında dikkat çeken beraatın gerekçesi 'Yaşını bilemezdi' oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Beraat kararı kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale yol açacaktır' dese de sonuç değişmedi. Oyuncunun beraatı kesinleşti.

SAHTE PROFİLLE CİNSEL MESAJLAR ATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak Suat E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü oyuncunun sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa '18 yaşındayım' diye tanıttı. Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. Oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. 'Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım' o mesajlardan bazılarıydı. Oyuncu bu mesajları ailesine söylememesini de tembihledi. Korkan kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi.

AĞABEYİ YAKALATTI

Mesajlardan haberdar olan kızın ağabeyi, kardeşinin hesabından oyuncuyla yazışarak buluşma organize etti. Amacı, kardeşine cinsel tacizde bulunan oyuncunun kimliğini tespit ederek hakkında yasal işlem başlamasını sağlamaktı. Ünlü oyuncu kızla buluşacağını zannederek metrodan çıktı, kendisini 12 yaşındaki Ş.A. değil, ağabeyi ve mahalleli bekliyordu.

BEN KIZI 16 YAŞINDA SANIYORDUM

İstismar şüphelisi oyuncu Suat E. gözaltına alındı. İfadesinde kıza attığı mesajları kabul etti. Ancak 'Ben kızı 16 yaşında sanıyordum' diye kendisini savundu. Hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Dahası başka küçük kızlarla da cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

'YAŞINA ALDANDIĞIM İÇİN SUÇLUYUM' SAVUNMASI

8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Suat E., hakim karşısında da kızın yaşının küçük olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sinema ve dizi sektöründe uzun süredir çalıştığını belirterek 'Binlerce çocuğa oyunculuk koçu yaptım. Hiçbirine bugüne kadar ağabeylikten başka bir şey yapmadım. Bu iddiaya inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 12 yaşındaki bir kız çocuğuna ancak ağabeylik yaparım' dedi. Küçük kızın yaşı hakkında yanlış bilgiler verdiğini öne süren Suat E., 'Adresinin sonunda 92 ibaresi vardı, doğum tarihi sandım. Yaşına aldandığım için suçluyum ama istismar suçunu asla kabul etmiyorum' diyerek suçlamaları reddetti.

'YAŞINI BİLEMEZDİ' BERAATI

Mahkeme ise ilginç bir karara imza attı. İlk olarak 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldığını ancak daha az cezayı öngören 'cinsel taciz' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mağdurun kendi rızasıyla sanıkla konuştuğunu kaydeden mahkeme, 'Mağdur yaşını 15'ten büyük olarak söyledi. Sanığın mağdurun yaşını bilecek durumda olmadığı anlaşılmıştır' dedi ve oyuncunun beraatına karar verdi.

'BU SAVUNMA SUÇU DEĞİŞTİRMEZ'

Bu kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. Sanığın, mağdurun yaşı konusunda hataya düştüğüne yönelik savunmasının suçu değiştirmeyeceğini belirterek 'Mağdurun cinsel içerikli konuşmalardan rahatsız olup hesabını kapatması da konuşmaya rızası olmadığını gösterir. Cinsel suçlara maruz kaldığı için yargı yoluna başvuran mağdurlar, genellikle şikayetlerinin takipsizlik yada sanıkların beraatıyla sonuçlandığından yakınmakta ve bu tip haberler sık sık medyada yer almaktadır' dedi. Beraat kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

'KARAR KAMU VİCDANINI ZEDELEYECEK'

Sabah'ta yer alan habere göre, sanığın duruşma esnasında alınan inkar biçimindeki ifadesinin suçtan sıyrılması için yeterli görüldüğü de eleştirilerek 'Beraat kararı kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale yol açacaktır. Bahse konu suçlarda indirim uygulanmaması, beraat kararı verilmemesi kamu düzeninden olduğu kadar, adalete ve devlete olan güveni sarsmamak adına önem teşkil etmektedir' denildi. Dikkat çekici, oldukça samimi tespitlerin ardından sanığın cezalandırılması istendi ancak üst mahkeme de sanık hakkındaki beraat kararını onadı. Böylelikle karar kesinleşti.


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