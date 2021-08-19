Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Ünlü oyuncu 2.5 milyon lira dolandırıldı

Ünlü oyuncu 2.5 milyon lira dolandırıldı

Sanatçı Asuman Dabak, tavuk restoranına ortak olmak amacıyla anlaştığı İsmail Derya adlı kişi tarafından 2.5 milyon lira değerinde dolandırıldığını iddia etti.

Magazin / 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:52
Ünlü oyuncu 2.5 milyon lira dolandırıldı

Sanatçı Asuman Dabak, işletmeciliğe adım atmak isterken eldeki parasından oldu. Sabah'ın haberine göre; Dabak, 2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkardı. Evini görmek için gelen İsmail Derya, Dabak'a evini neden sattığını sordu. Oyuncu da restoran açmak istediğini söyledi. Derya da Çanakkale'de bir restoran açacağını söyledi ve sanatçıya ortaklık teklif etti.

Teklifi kabul eden ve Çanakkale'de bir çek hesabı açan Dabak, ortağına da boş bir şekilde imza attı 10 çek kağıdı bıraktı. Banka tarafından aranan sanatçı, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrendi.

Derya, borcu olduğunu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi. Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi başlatıldı. İcralık olan Dabak, takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Derya hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Derya, ünlü oyuncunun İsviçre'de bulunduğu bir sırada sepette tavuk, patates satıldığını gördüğünü ve kendisine, "Bunu Türkiye de yaparsak para kazanırız. Aynı zamanda ben televizyoncuları buraya getirip reklam yaptırırım, ortalığı ayağa kaldırırım." deyip ikna ettiğini belirtti. Çeklerin bazılarını imzaladığını kabul eden Derya, "Tavuk bayisine teslim ettiğim çekin akıbetini bilmiyorum." dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar