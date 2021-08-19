Ünlü oyuncu 2.5 milyon lira dolandırıldı

Sanatçı Asuman Dabak, işletmeciliğe adım atmak isterken eldeki parasından oldu. Sabah'ın haberine göre; Dabak, 2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkardı. Evini görmek için gelen İsmail Derya, Dabak'a evini neden sattığını sordu. Oyuncu da restoran açmak istediğini söyledi. Derya da Çanakkale'de bir restoran açacağını söyledi ve sanatçıya ortaklık teklif etti.



Teklifi kabul eden ve Çanakkale'de bir çek hesabı açan Dabak, ortağına da boş bir şekilde imza attı 10 çek kağıdı bıraktı. Banka tarafından aranan sanatçı, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrendi.



Derya, borcu olduğunu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi. Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi başlatıldı. İcralık olan Dabak, takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Derya hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Derya, ünlü oyuncunun İsviçre'de bulunduğu bir sırada sepette tavuk, patates satıldığını gördüğünü ve kendisine, "Bunu Türkiye de yaparsak para kazanırız. Aynı zamanda ben televizyoncuları buraya getirip reklam yaptırırım, ortalığı ayağa kaldırırım." deyip ikna ettiğini belirtti. Çeklerin bazılarını imzaladığını kabul eden Derya, "Tavuk bayisine teslim ettiğim çekin akıbetini bilmiyorum." dedi.



