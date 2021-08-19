Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Magazin
Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu

Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu

Carter Reum ile evlenmeye hazırlanan Paris Hilton, düğünün 3 gün süreceğini ve 10 gelinlik giyeceğini açıkladı.

Magazin / 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu

Nişanlısı Carter Reum ile dünya evine girmeye hazırlanan Paris Hilton, ABD'li talk show sunucusu Jimmy Fallon'ın programına konuk oldu.

Düğünün birçok etkinlikle 3 gün süreceğini söyleyen Hilton, üç günde toplam 10 farklı gelinlik giyeceğini açıkladı.

DÜĞÜNÜN BELGESELİ ÇEKİLECEK
Zor bir gelin olmadığını söyleyen Hilton'un düğününün, Peacock isimli dijital yayın platformunda yayınlanmak üzere bir de belgeseli çekilecek.

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI
17 Şubat'ta 40 yaşına basan Paris Hilton, yaş gününde kendisine evlenme teklif eden Reum'a 'Evet' demişti.

Paris Hilton, hamile olduğu iddialarını "Evlenmeyi bekleyeceğim" diyerek yalanlamıştı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar