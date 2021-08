Nusret'e dava şoku! 5 çalışanı...

'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında ünlenen işletmeci Nusret Gökçe'nin New York şubesinde çalışan 5 kişi, haftada 70 saat çalıştırılıp mesai ücreti ödenmediği gerekçesiyle Gökçe'ye dava açtı.



Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler, Eyyüp Yeniçeri ve İbrahim Geçit isimli çalışanların Nusr-Et et lokantası zincirinde 2018-2019 yılları arasında işe alınıp ABD'ye yerleşmelerinden önce Türkiye'de yaşadıkları, mutfakta ızgara bölümünde çalıştıkları belirtildi.



Çalışanların haftada 40 saati aşan çalışma süresinde fazla mesai ücreti alma hakkına sahip olduğu belirtilen Adil Çalışma Standartları Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Kanuna göre fazla mesai ücretinin saatlik ücretin 1.5 katına eşit olmalıdır.



5 çalışanın Temmuz ayında Nusr'et'den ayrıldıkları ifade edildi. Gökçe'nin restoranda olduğu zamanlarda, dava açan 5 kişinin daha uzun saatler çalışmalarının yanı sıra, kendisi için özel yemekler pişirmelerini istediği de öne sürüldü.